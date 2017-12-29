Müzik dinliyoruz sanıp ByLock tuzağına düştüler

FETÖ'nün 11 bin 480 kişiyi sürüklediği ByLock tuzağıyla ilgili detaylar netleşiyor. Gerçek ByLock kullanıcılarını 'perdelemeyi' hedefleyen FETÖ, firari eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı'ya 'Mor Beyin' diye bir platform kurdurdu. ByLock'la ilgisi olmayan, sadece namaz vakitlerini takip ettiğini ve müzik dinleyip otomobil baktığını düşünen vatandaşlar da namaz vakitleri için alarm kurduklarında söz konusu program üzerinden bylock.net adresine bağlantı verildiği için sanki ByLock kullanıcısı gibi gözüktü.

PROGRAMDA 'İZ' BIRAKTILAR

Yapılan yargılamalar sırasında ByLock'ta herhangi bir yazışması olmayan, örgütle hiçbir ilişkisi görülmeyen, sadece kriptolu programda "iz" bıraktığı belirlenen kişiler ortaya çıktı. Eski TÜBİTAK çalışanı olan Yasin Alpen'in de "Namaz Vakitleri TR" ve "Kıble Pusulası" adlı programlar üzerinden masum insanları, ByLock'a yönlendirdiği tespit edildi. Alpen, Almanya'ya firar etti. ByLock kullanıcısı FETÖ'cüler ayrıca, çalıştıkları kurumun ve arkadaşlarının internetini kullanarak binlerce kişinin ByLock ağına takılmasına neden oldu ve internetini kullandıkları kişileri de mağdur etme yolunu seçti.

ESKİ MİLLETVEKİLİ ÖNDER TAHLİYE EDİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen ve aralarında eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in de bulunduğu 36 kişinin durumunu yeniden değerlendirdi. ByLock kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Önder, tahliye edildi. 15 yıla kadar hapsi istenen Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın da güncellenen ByLock listesinden adının çıkartılması üzerine tahliye edilmesine karar verildi.