Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Hatipoğlu, Bircan’ı ziyaret etti

Görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Prof. Dr.Hatipoğlu'na ADÜ'nün hediyelerinden takdim etti.

Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Esra Hatipoğlu, ADÜ Uygulama ve Araştırma hastanesinde nükseden hastalığı sebebiyle lösemi tedavisi gören üniversite öğrencisi Afra Demirel'i ziyaret etti.

Lösemi tedavisi gören Üniversite öğrencisi Afra ile bir süre sohbet eden Rektör Bircan, "Üniversite olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz, dileriz bir daha bu sorunu yaşamamak üzere iyileşirsin, diliyoruz ki sana uygun donör bulunur ve sağlığına kavuşursun" diye konuştu.

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