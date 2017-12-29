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Rektörü Hatipoğlu, Bircan’ı ziyaret etti

Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektörü Prof. Dr. ’nu makamında ağırladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 09:29
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Hatipoğlu, Bircan’ı ziyaret etti

Görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Prof. Dr.Hatipoğlu'na ADÜ'nün hediyelerinden takdim etti.
Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektörü Prof.Dr. , ADÜ Uygulama ve Araştırma hastanesinde nükseden hastalığı sebebiyle lösemi tedavisi gören üniversite öğrencisi Afra Demirel'i ziyaret etti.
Lösemi tedavisi gören Üniversite öğrencisi Afra ile bir süre sohbet eden Rektör Bircan, "Üniversite olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz, dileriz bir daha bu sorunu yaşamamak üzere iyileşirsin, diliyoruz ki sana uygun donör bulunur ve sağlığına kavuşursun" diye konuştu.

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Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Hatipoğlu, Bircan’ı ziyaret etti
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