O hainler tutuklandı

Bahçelievler'de 13 Aralık'ta polis tarafından aranan bir minibüste 60 kilo düzenekli patlayıcı
bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden, PKK
adına bombalı saldırı yapmak için Kandil'den geldiği belirlenen Hamza D.'nin de arasında bulunduğu 11'i tutuklandı. Hamza D.'nin 2008'de çok sayıda askerin şehit olduğu saldırıda yer aldığı ortaya çıktı. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Araçta, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.