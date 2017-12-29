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’dan ’ye taşeronluk itirafı

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
?SABAH'ın tek tip kıyafet uygulaması haberinde, , / ve DHKP-C'nin birlikte hareket edeceğini duyurmasının ardından PKK'nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu'dan itiraf geldi. Karasu, "Farklı kesimlerin farklı duruşlarını, farklı tutumlarını bir araya getirmek en doğrusudur. Yoksa herkesten aynı eylem biçimini, aynı tutumu beklemek de doğru olmayabilir. Örgütlü, planlı bir temelde çok geniş çevrelerin ortak direnişini geliştirmek önemlidir. Bunun yanında bazı kesimler de kendi koşullarında kendi konumuna göre tek tip elbise giydirmeye karşı bir direniş, bir tutum içinde olurlarsa bunlar toplamda daha güçlü bir direniş ortaya çıkar" dedi.
Plana göre FETÖ de eylemlere katılmayıp mağdur algısı yaratarak ilerleyen aşamalarda AİHM'ye gidecek. Karasu, röportajının devamında da dış dünyanın desteğini alacaklarını vurguladı: "Tek tip elbise dayatmasına karşı direnişe dış dünyadaki demokratik güçlerin desteği daha da arttırılabilir. Tek tip elbiseye karşı olma etrafında faşizme karşı ciddi bir mücadele ortaya konulabilir."
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PKK’dan FETÖ’ye taşeronluk itirafı
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