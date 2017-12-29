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Son Dakika Haberi: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha!

Son dakika haberi... , CHP Genel Başkanı 'na 250 bin liralık açtı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 11:27
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha!

Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhine iki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık açtı.

ERDOĞAN'IN AVUKATI TWİTTER ADRESİNDEN BİLDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

Aydın, Twitter hesabından, "İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır. Bu evrensel ilkeyi Kılıçdaroğlu'na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık" paylaşımını yaptı.

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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha!
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