Teröristlerde moraller bozuk

Terör örgütü PKK
'dan ayrılarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist İ.Y., terör örgütü YPG
/PKK'ya ilişkin itiraflarda bulundu. Terörist, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin içindeki teröristleri ABD'li askerlerin eğittiğini ifade etti. Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonları kapsamında güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist İ.Y.'nin itirafları kan dondurdu. İşte o itiraflar:
MORAL İÇİN EYLEM
Sözde Botan Saha olarak adlandırılan Şırnak-Siirt-Mardin ve Van bölgelerinde özellikle 2017 yılı içinde güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda terör örgütü ciddi kayıplar verdi. Terör örgütü PKK'nın üst yönetimi tarafından örgüte baskıyı azaltmak, morali düzeltmek ve örgütteki çözülmeyi engellemek için sözde Botan saha yönetimine eylem yapılması talimatı verildi.
GİZLİLİK TALİMATI
İki yıl içinde örgüte yeni katılan militanlar Irak'ın kuzeyindeki kamplara ya da Türkiye'deki kırsal alana çıkarılmadı. Terör örgütü bunları sözde şehir yapılanması YPS içinde faaliyet göstermek üzere ailelerinin yanında kalıp bir vatandaş gibi yaşayarak ve silahsız olarak kendilerini açık etmeden gizli tutarak örgütten gelecek talimatları beklemelerini istedi.