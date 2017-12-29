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Teslim olup her şeyi anlattı! 20 sayfalık itiraf

'da / soruşturması kapsamında "Örgüt üyesi olmak" suçundan aranan işadamı güvenlik güçlerine teslim olup 20 sayfalık itirafta bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 07:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 09:01
Teslim olup her şeyi anlattı! 20 sayfalık itiraf

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan işadamı, güvenlik güçlerine teslim olarak itirafçıoldu.

Adana 11. görülen "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 104 sanıklı davanın sanıklarından bir , güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adli makamlarca tutuklanan sanık iş adamı, Etkin Pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Söz konusu kişinin itiraflarının, yaklaşık 20 sayfa tuttuğu belirtildi.

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen iş adamının, bugüne kadar Türkiye'de saklandığını ifade ettiği öğrenildi.

Söz konusu iş adamının, 17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 'ya 50 milyon TL yatırdığı iddia edilmişti.

Bu iş adamının tekstil ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 2 şirketteki hisseleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 Ekim 2016'da kayyuma devredilmişti.

İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri?

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Teslim olup her şeyi anlattı! 20 sayfalık itiraf
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