Yılbaşı öncesi dev kaçak içki operasyonu

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak-sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaklaşan yılbaşı gecesi yasadışı kaçak-sahte içki ticareti ile iştigal eden şahıslar tarafından fırsat olarak görülmekte olduğunu ve büyük ekonomik Pazar haline dönüştürülerek hem haksız kazanç elde edilmekte hem de halk sağlığı tehlikeye uğratılacağını belirten ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde dün günü Antalya merkezli Alanya ile Manavgat ilçelerinin yanı sıra Kars, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

11 BİN 021 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ

Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 5 işyeri ve depo olarak kullandıkları tespit edilen yerlerde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen toplan 11 bin 21 şişe içkiye el konulmuştur.

4 ŞÜPHELİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili olarak yakalanan 9 şüpheliden 5'i alınan ifadesine ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan bugün günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.