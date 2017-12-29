Yurt genelinde terör teyakkuzu

Bursa'da terörle mücadele ekipleri tarafından DEAŞ
terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eşzamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Bingöl, Van, Elazığ, İstanbul, Manisa ve Sakarya'daki operasyonlarda da 88 şüpheli gözaltına alındı.
KOÇBAŞLARIYLA KIRILDI
BURSA:
Bursa'da Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri, yaklaşık 200 polisle, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırarak açan polisler, 38 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
BİNGÖL:
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında da il merkezinin yanı sıra İstanbul, Adana ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 DEAŞ şüpheliyi gözaltına aldı.
VAN-DİYARBAKIR-MARDİN:
Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13'ü Van, 8'i Diyarbakır, biri de Mardin'de olmak üzere 22 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
EŞZAMANLI DÜZENLENDİ
GAZİANTEP:
Gaziantep'te eylem hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele, istihbarat ve özel harekât polislerinin yanı sıra bomba imha uzmanlarının da katıldığı operasyonda, 111 bin 800 dolar, 55 bin lira, 1 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi.
ELAZIĞ:
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 8, İstanbul'daki operasyonda da biri kadın 6'sı yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
MANİSA:
Turgutlu ve Salihli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
SAKARYA:
Sakarya'da düzenlenen operasyonda da Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi gözaltına alınırken, 138 bin dolar ve 50 bin lira da para ele geçirildi. Tuna ÇAM-Ömer ŞANLI-Vedat YETİK-Hüseyin CUMALI
/SABAH
41 BİN POLİS MESAİ YAPACAK
İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşı öncesinde kent genelinde alınacak önlemlerle ilgili konuştu. Vali Şahin, "37 bin polisimiz 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında olacak. İstanbul'da elimizden gelen tüm tedbirleri alarak vatandaşların yılbaşını geçirmesini hedefliyoruz. İnşallah bunu sağlayacağız" dedi. Furkan KARA