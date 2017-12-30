1974’te Rumların katlettiği 5 Kıbrıs Türkü defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC
) 14 Ağustos 1974'te Rumlar'dan oluşan EOKA-B örgütü üyeleri savunmasız halde bulunan Muratağa, Sandallar ve Atlılar köyüne saldırarak katliam yaptı. Aralarında 15 günlük bebeğin de olduğu 75'i çocuk, 126 Türk şehit edildi. Tarihe bir kara leke olarak geçen katliamın ardından, bugüne dek 89 şehide ait kemik kalıntıları toplu mezar
lardan çıkarıldı. 89 şehitten 8'inin kimliği DNA testi
sonucu belirlenebildi. Bunlardan 5'i, önceki gün devlet töreniyle mezarlarına defnedildi. 81'inin DNA incelemesi ise sürüyor.
14 yaşında şehit olan Zalihe Süleyman Aşır, Derviş Sadık Özkuyucu (1910-1974), Havva Safık Özkuyucu (1919-1974), Fatma Mehmet Tavukcu (1958-1974) ve Halil Hüseyin Karabardak (1909- 1974) için ilk olarak Muratağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de katıldı.
Ailesi ve akrabalarından 30'a yakın kişinin şehit olduğunu belirten Muratağa-Sandallar-Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, "3 köyün erkekleri askerdeydi. Ben de o sırada 16 yaşındaydım ve Mağusa Kalesi'ni savunuyordum. Katledilenlerden biri de kız kardeşim Zalihe'ydi" diye konuştu.
20 KİŞİ SAKLANARAK KURTULDU
Muratağa'dan 6, Sandallar'dan 8 ve Atlılar'dan 6 kişi olmak üzere toplam 20 vatandaşın saklanarak katliamdan kurtulduklarını belirten Aşır, "20 Temmuz sabahı gelip köylere gelip köylüleri esir almışlar. Annem, babaannem, kardeşim, akrabalarım mı hunharca katledildi. Türk askeri gelince canlı kimse bırakmamaya uğraştılar. Savaş suçu işlediler. Şehitlerimizi 43 yıl sonra sonsuzluğa uğurlayabildik. Artık başlarında dua edebileceğiz" dedi.
'KAYIP OTOBÜS' YÜREKLERDE YARA KALDI
1963'te
Rumlar'ın Larnaka'dan bir otobüse bindirdiği Hasan Hüseyin Fehmi, Bayram Mustafa, Behiç Hasan Gökçen, Hasan Durmuş, Kamil Raif Dimililer, Yusuf Tosun, Mustağa Akdoğanlı, Kemal Evren Veloks, Ahmet Fadıl Baamagi'nin de aralarında bulunduğu biri şoför 11 Türk'ün kalıntıları 2006'da bulunmuştu. Hikayeleri, 'Kayıp Otobüs' belgeseline de konu olan 11 Türk, Rum köyünde bir kuyuda öldürüldükten sonra üst üste atılmış halde bulundu. 'Bir gün gelecekler' yıllarca yollarını gözleyen sevdikleri acı haberle yıkıldı.