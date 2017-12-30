47 hâkim ve savcı da ByLock mağduru

Namaz vakti ve Freezy gibi bazı uygulamaları indiren ve habersizce FETÖ
tarafından ByLock
sunucusuna yönlendirildiği ortaya çıkan 11 bin 480 mağdur arasında, 47 hâkim ve savcının da bulunduğu ortaya çıktı.
EN ÇOK İSTANBUL'DA
Ankara'da 18, Erzurum'da 3, Gaziantep'te 9, Samsun'da 8 hâkim-savcının, iradeleri dışında ByLock sunucusuna yönlendirildiği saptandı. İstanbul'da 7, İzmir'de ise 2 hâkim-savcı aynı yöntemle mağdur edildi.
Mağdurların illere göre dağılımında ise 3 bin 652 kişiyle başı İstanbul çekti. Ankara'da 1192 mağdur bulunduğu Gaziantep'te 615, Antalya
'da 358, Balıkesir'de 138, Trabzon'da 119, Şanlıurfa'da 127, Sakarya'da 161, Samsun'da ise 144 mağdur tespit edildi. Kocaeli'nde 404, Bursa'da ise 364 kişinin telefonlarının FETÖ tarafından ByLock sunucusuna yönlendirildiği anlaşıldı.
İSTANBUL'DA 201 TAHLİYE
İstanbul'da ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, aralarında polis, avukat, öğretmen ve gazetecilerin de bulunduğu 201 kişinin adının ByLock listesinden çıkarılması ve tahliyelerine kararlaştırıldı. Salıverilenler arasında Cumhuriyet muhasebe çalışanı Yunus Emre İper de yer alıyor.
BYLOCK TUZAĞI İÇİN YENİ KHK GELİYOR
FETÖ tarafından ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK
) geliyor. Yeni KHK ile tahliye olanların işe iadesi sağlanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının kendi irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Yönlendirme olduğu belirlenen kişilerin tahliyesine başlanmıştı.