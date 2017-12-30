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’den de ‘Amraam’ füzesi satın alınacak

Giriş Tarihi: 30.12.2017
ABD’den de ‘Amraam’ füzesi satın alınacak
Türkiye'nin 'den orta menzilli havadan havaya füze satın alacağı açıklandı. ABD'li silah üreticisi Raytheon'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye füze satışı için sözleşme yaptığı bildirildi. Uluslararası haber ajansı Reuters kaynak olarak ABD Pentagon'u gösterdi. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre 684 milyon dolar değerindeki "Amraam" füzeleri Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak. 1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan radar güdümlü füze dünyadaki en etkili havadan havaya füzeler arasında yer alıyor.
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ABD’den de ‘Amraam’ füzesi satın alınacak
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