Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da İl kongresinde konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Makam mevki hepsi geçici... Düşünün ne olacak 2 metreküplük bir yere bizi gömecekler. Ölümden kaçmak var mı?" dedi. Vatanımızı parçalamak isteyen şu an bedelini ödüyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Birliğimizi beraberliğimizi bozdurmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz. Öyleyse ne yapacağız bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

Partisinin Kastamonu il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye 2019'da yeni bir döneme girecek" dedi. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar hep en önde yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep bu yolda beraber yürüdük, İnşallah bundan sonrada beraber yürüyeceğiz. Kastamonu'nun türkülerine baktığınızda kahramanlıkların anlatıldığını görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Bugün de geçmişte olduğu gibi aynı mücadeleyi veriyoruz. Kastamonu'nun kadınları da erkekleri kadar cesur olduğunu ispatlamışlardır.

DARBEYİ TELEVİZYONDAN İZLEYENDEN NE BEKLERSİN

Ana muhalefetin başındaki zatın 15 Temmuz şehitlerinin yanında değil de onları şehit eden hainlerin yanında durduğunu görüyoruz. Çıkmış diyor ki tek tip kıyafet giyenlerin yakınları üzülmeyecek mi? Ya sen ne cins bir adamsın. Sen benim şehitlerimin gazilerimin yakınlarını düşünmüyorsun. Darbeyi televizyondan izleyenden ne beklersin. Veriyorlar eline 3-5 paçavra onları sağlayarak güya muhalefet yapıyor. Buraya gelirse ona 251 şehit ailesinin acısını sorun.

İSPATI ORTADA, KAÇTIN GİTTİN

Utanmadan 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi beklerdim' diyor. Ben haberi tüm milletime verdim. Biz telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki orada on binleri görüyorsun, tankların sorumlularıyla ekibin görüşüyor, anlaşıyor. Oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi. Bu cibiliyet meselesi. Bir de 'Darbe olsa karşısına dikilirim' diyorsun. Sevsinler... İspatı ortada, kaçtın gittin.

TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERMİŞTİR

Bu millet senin nasıl bir yalancı olduğunu biliyor senin hayatın yalan.Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı. Bu iş yürek işi. Bu öyle lafla yürümüyor.

BAY KEMAL GİBİ GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİK

Bu millet senin nasıl bir yalancı olduğunu biliyor senin hayatın yalan. Biz bu noktaya 40 yıllık bir siyasi mücadele ile geldik. Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik.

SINIRLARIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ

Zalimin adı dün rejimdi, DEAŞ'tı, bugün YPG. DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacağız ve sınırlarımızı güvenli hale getireceğiz.

ARAMIZDA ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SORUN YOKTUR

Biz Suriye'de Rusya ve İran'la nasıl çalışıyorsak ABD ile de çalışmak isteriz. Bize bir adım atana biz misliyle mukabele etmekten çekinmeyiz. Aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

Irak ve Suriye'de yaşananlar birileri için taktik olabilir. Ama bizim için bir meka meselesidir. Biz sonuna kadar Irak ve Suriye meselesinin takipçisiyiz.

Suriye'deki terör örgütlerine diyoruz ki bir gece ansızın gelebiliriz.

'İÇİMİZDEN BAZILARI DA BU KAMPANYALARA KATILDI'

Son KHK'da daha önceki ifadelerin aynısıyla bir düzenleme yapıldı. Nedense büyük gürültü koparıldı. Kampanyalar başlatıldı. İçimizden bazıları da bu kampanyalara da katıldı. Üzüldük. Biz dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz? Ne oldu da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz?

Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın bir kısmı da nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun.

15 Temmuz'u itibarsız hale getirmek FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir.

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