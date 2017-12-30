Darbeci 5 polise ağır müebbet yardım edenlere de 30 yıl

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da görevlerini yerine getirmedikleri ve darbeye direnen halkın direncini kırmaya çalıştıkları belirtilen polislerle ilgili cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, darbeye "iştirak" eden 5 polisin ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmasını, 5 polisin de darbeye "yardım" suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir'i FETÖ
üyesi olmak suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Erzincan'da ise eski 3. Ordu Harekât Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.