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Darbeci 5 polise ağır müebbet yardım edenlere de 30 yıl

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Darbe girişimi sırasında İstanbul'da görevlerini yerine getirmedikleri ve darbeye direnen halkın direncini kırmaya çalıştıkları belirtilen polislerle ilgili cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, darbeye "iştirak" eden 5 polisin ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmasını, 5 polisin de darbeye "yardım" suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir'i üyesi olmak suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Erzincan'da ise eski 3. Ordu Harekât Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Darbeci 5 polise ağır müebbet yardım edenlere de 30 yıl
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