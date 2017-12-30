Kılıçdaroğlu artık ihanet noktasında

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK
) yılın son toplantısını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında gerçekleştirdi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 3 saat süren MKYK sırasında düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı:
(CHP lideri) Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz
sonrası söylemi, üslubu, stratejisi, sistematik olarak yürüttüğü bu siyaset biçimi artık milletimizin vicdanını kanatmaktan öte adeta bir ihanet noktasına gelmiş durumda. Kasetle gelen Kılıçdaroğlu, adeta kendini getirenlere bir diyet ödemektedir. Kılıçdaroğlu, o gece köprüde milletimizin üzerine ateş açanların FETÖ'cü olduğunu ve bir emirle değil, gönüllü olarak yaptığını biliyor.
(Kılıçdaroğlu) Şunu iyi bilmelidir ki, bu millet o gece kendine silah sıkan askerlere dönük bırakın linç uygulamayı, silahlarını ele geçirdiğinde onları tek tek infaz edebilirdi. Sabaha kadar kendine ateş etmiş o FETÖ'cü askerlere bu millet dokunmadı, onları hukuka teslim etti.
Açıkça çıksın desin ki "Ben darbecilerin yanındayım." Karnından konuşmasın. Çünkü bugüne kadar söylemlerinin analizi yapıldığında, Kılıçdaroğlu'nun bu milletin yanında olmadığı, şehitlerimizin, gazilerimizin yanında olmadığı, onların hassasiyetiyle ilgili bir kez konuşmadığı görünmüştür. Kılıçdaroğlu'nun bir kez olsun şehit yakınlarıyla empati yaptığını sanmıyorum. Kılıçdaroğlu, o gece darbe yapmak için harekete geçen darbecilerin çaresiz olduğunu söyleyecek kadar, aklımızla alay edecek bir dil ve üslup kullanıyor. İçinde bulunduğu gaflet, dalalet ve hıyanet artık üstü örtülemez hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu o gece tankların yanından sıvışmayı, kaçmayı tercih etmiş ve o gece milletin kutsallarına hakaret etmiştir.
(Darbecilere tek tip kıyafet düzenlemesi) PKK ne diyorsa, PKK'nın ele başıları ne söylüyorsa maalesef CHP de aynı şeyi söylüyor. Bunun masumiyet karinesine uygun olmadığına dair itirazlar var. AİHM'ye, dünya örneklerine bakıldığında bunu görmüyoruz. Kılıçdaroğlu yine burada o teröristlerin hakkını savunuyor görünüyor.