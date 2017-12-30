Milli Piyango 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları! - Milli Piyango MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı

29 Kasım'da satışa sunulduğundan bu yana büyük ilgi gören yılbaşı biletleri milyonlarca kişi tarafından satın alındı. Zengin olma hayali ile bekleyen vatandaşların heyecanla beklediği ana sayılı saatler kaldı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları gece saatlerinde çekilecek ve birçok insanı zengin edecek. Çekilişin hemen ardından yılbaşı bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla bu başlık altından öğrenebileceksiniz. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve yılbaşı bileti sorgulama ekranı sabah.com.tr'de.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milyonlarca kişinin nefesini tuttuğu büyük çekiliş bu gece saat 00:00'da gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin yanı sırası akşam saatlerinden itibaren birçok çekiliş yapılacak ve sonuçları bu başlık altından Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı ile kolaylıkla görebileceksiniz. Milli Piyango biletinizi sorgulamak için aşağıda bulunan 'bilet numarası' yazan yere 6 haneli numarayı yazmanız yeterli.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO YILBAŞINDA TOPLAM KAÇ PARA DAĞATACAK?

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak.

31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.



Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

YILBAŞI BİLETLERİNİN YÜZDE 99'U SATILDI

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira belirlendi. Yılbaşı biletleri 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürüldü.26 Aralık 2017 akşamı itibariyle piyasaya sürülen biletlerin yüzde 99'u satıldı.

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde "3" rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde "3" rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. "3"ü izleyen "6" ve "7" rakamları 13'er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, "5" rakamı 11 kez, "1", "2" ve "9" rakamları ise 10'ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango'nun Yılbaşı çekilişlerinin en "talihsiz" rakamı ise '0' oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5'inde "0" rakamı yer aldı.