Muğla’da ‘Yalnız Kurt’ operasyonu...

Muğla
Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri Suriye'nin Halep kentinden 1.5 ay önce Türkiye'ye giriş yapan terör örgüt DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu 2 kardeşi "Yalnız Kurt
" adı verilen operasyonla gözaltına aldı. Yatağan ilçesinde kiraladıkları evde gözaltına alınan 25-30 yaşlarındaki 2 kardeşin üzerlerinden çıkan telefonlar incelemeye alındı. İstanbul'da da 10 ilçede operasyon düzenlendi. 46 şüpheli yakalandı. DEAŞ adına 'Ganimet' adı altında hırsızlık, gasp ve kaçakçılık benzeri suçlara karışan ve DEAŞ'a para aktarımında bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin karıştıkları olayların detaylı şekilde incelendiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.