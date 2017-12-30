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Anlaşmasından sonra 'den ilk açıklama geldi

'nin 'dan alacağını açıklaması ardından Türkiye'ye karşı sürekli tehdit dolu mesajlar vererek geri adım attırmaya çalışan 'den resmi imzalar sonrası ilk açıklama geldi. Sistemin 'ya entegre edilmeyecek olmasından duyduğu endişeyi dile getiren yetkilisi, ABD'nin Türkiye'ye vereceği füze teslimatlarında hızlandırmaya gideceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 30.12.2017 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 21:12
S-400 Anlaşmasından sonra ABD'den ilk açıklama geldi

İsminin verilmesini istemeyen bir yetkilisi, Sputnik'e verdiği demeçte, sistemleri ile birbirine entegre bir hava savunma sisteminin, 'nin, 'kendini bölgedeki tehditlerden koruması için en iyi seçenek olduğunu' savundu.

İşte NATO'nun S-400 korkusunun nedeni

"ABD'NİN ENDİŞELERİ SÜRÜYOR"MUŞ

Pentagon yetkilisi ayrıca, Türkiye'nin yapımı sistemleri satın alma planları karşısındaki endişelerini daha önce de paylaştığını anımsattı. Türkiye'nin 'den füze sistemleri almaya devam ettiğini de ekleyen yetkili, bu sistemlerin Türkiye'ye teslimatını hızlandıracaklarını kaydetti.

S-400’de imzalar atıldı

NATO yetkilileri daha önce S-400 sisteminin İttifak sistemleriyle uyumlu olmayacağı bu nedenle de bu alımın bazı sıkıntıları beraberinde getirebileceği yönünde iddialar öne sürmüştü.

Rusya S400'ler için tarih verdi

Rusya ve Türkiye, kullanımda olan en gelişmiş hava savunma sistemlerden biri olarak görülen S-400 füzelerine ilişkin nihai anlaşmayı dün imzalamıştı. Türkiye'nin füzelerin bir kısmı için avans olarak bir kısmı için de Rusya'dan aldığı krediyle ödeme yapmasını içeren anlaşma, 4 S-400 bataryasının teslimini öngörüyor.

Anlaşmaya göre Rusya Türkiye'ye ilk teslimatı Mart 2020'de yapacak.

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S-400 Anlaşmasından sonra ABD'den ilk açıklama geldi
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