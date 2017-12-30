S-400 Anlaşmasından sonra ABD'den ilk açıklama geldi

İsminin verilmesini istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Sputnik'e verdiği demeçte, NATO sistemleri ile birbirine entegre bir hava savunma sisteminin, Türkiye'nin, 'kendini bölgedeki tehditlerden koruması için en iyi seçenek olduğunu' savundu.

"ABD'NİN ENDİŞELERİ SÜRÜYOR"MUŞ

Pentagon yetkilisi ayrıca, Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 sistemleri satın alma planları karşısındaki endişelerini daha önce de paylaştığını anımsattı. Türkiye'nin ABD'den füze sistemleri almaya devam ettiğini de ekleyen yetkili, bu sistemlerin Türkiye'ye teslimatını hızlandıracaklarını kaydetti.

NATO yetkilileri daha önce S-400 sisteminin İttifak sistemleriyle uyumlu olmayacağı bu nedenle de bu alımın bazı sıkıntıları beraberinde getirebileceği yönünde iddialar öne sürmüştü.

Rusya ve Türkiye, kullanımda olan en gelişmiş hava savunma sistemlerden biri olarak görülen S-400 füzelerine ilişkin nihai anlaşmayı dün imzalamıştı. Türkiye'nin füzelerin bir kısmı için avans olarak bir kısmı için de Rusya'dan aldığı krediyle ödeme yapmasını içeren anlaşma, 4 S-400 bataryasının teslimini öngörüyor.

Anlaşmaya göre Rusya Türkiye'ye ilk teslimatı Mart 2020'de yapacak.