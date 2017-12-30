Sıra Akıncı İHA’da

Bayraktar Silahlı İHA
sayesinde teröristlere büyük darbe vuran Türkiye, yerli İHA projelerine devam ediyor. 4.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak olan Akıncı İHA'nın da hayata geçmesiyle yurt içinde ve yurt dışında teröre göz açtırılmayacak.
AĞIRLIĞI 4.5 TON
Türkiye'nin silahlı ve silahsız İHA filosunu güçlendirecek çalışmalar devam ederken, bunların arasında Akıncı İHA projesi dikkat çekiyor. Akıncı İHA Projesi kapsamında 4.5 ton ağırlığında, 1 ton faydalı yük taşıyabilecek bir İHA hayata geçiriliyor. Tamamen yerli imkanlarla üretilecek olan Akıncı, 4.5 ton yük taşıma kapasitesiyle, daha ağır ve daha etkili füzeleri taşıyabilecek. Akıncı da, Roketsan'ın akıllı mühimmatlarıyla tıpkı Bayraktar gibi teröristleri gördüğü anda binlerce fit yükseklikten imha edecek.
KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK
ödüllerinin dağıtıldığı programda Türkiye'nin yerli İHA projelerinde geldiği noktaya dikkat çekmişti. ABD'nin yıllardır Türkiye'nin taleplerine kulak tıkadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD senatosunun bir türlü silahlı İHA satışını onaylamadığını anlatmıştı. "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" diyen Erdoğan, Türkiye'nin milli imkanlarla silahlı İHA bile ürettiğini, terörle mücadelede bu SİHA'ların büyük payı olduğunu belirtmişti.
TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜCÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin
ilk yerli SİHA'sı
Bayraktar'a daha
önce gönderme
yaparak, Türkiye'nin
"milli gücü"ne
vurgu yapmıştı.
Durmaksızın gökyüzünde
teröristleri
izleyen ve bulduğu
anda yerli füzelerle
anında imha
eden Bayraktar,
Türkiye'nin bu
konuda adeta
yüz akı olmuştu.
Savunma Sanayii
Müsteşarlığı'nın
devam eden sayısız
projesi arasında
yeni İHA projeleri
de bulunuyor.
Akıncı'nın da bu
alandaki tüm birikimi
bünyesinde toplayan
proje
olacağı değerlendirkiliyor.