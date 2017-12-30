Yeni yıl 2018 yılbaşı mesajları bu sayfada! - İşte Resimli yılbaşı kutlama mesajı ve sözleri

Bir seneyi daha geride bırakmaya sayılı günler kala yeni yıl için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl bir başka coşku ile geçirilirken yılbaşı mesajları sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl milyonlarca kez araştırılan ve trend olan 2018 resimli yılbaşı kutlama mesajları yine gündem konusu haline geldi. Whatsapp veya SMS olarak sevdiklerine yeni yıl mesajları göndererek dileklerinizi iletmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. En güzel 2018 yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de

RESİMLİ YILBAŞI 2018 KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sevdiklerinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dileği için hazırladığımız en güzel yılbaşı mesajlarından bir tanesini bu başlık altından indirerek siz de hemen gönderebilirsiniz.

İşte sizler için seçtiğimiz yeni yıl yılbaşı 2018 mesajları;

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu yıllar!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

(RESMİN ÜZERİNE TIKLAYARAK İLK KEZ YAYINLANAN YILBAŞI MESAJLARINI GÖREBİLİRSİNİZ)

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle... MUTLU YILLAR...

- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

- Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

KISA VE UZUN 2018 YILBAŞI MESAJLARI

- Her yeni yıl bir başka güzel.. yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim.

- Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven ve sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarı ile hayal ettiğin tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

- Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak yeniden denemezseniz işte o zaman kaybetmişsiniz demektir. Her zaman yeniden deneme gücünü damarlarınızda hissetmeniz dileğiyle, size başarılar ve mutluluklar dolu bir yıl dilerim. Nice güzel senelere…

- Yeni yılın tüm güzel müjdeler, en beklenmedik sürprizler ve hayal ettikleriniz ile kapınızı çalması, size ve ailenize mutluluklar getirmesi dileklerim ile… Nice mutlu senelere…

YENİ YIL İLE İLGİLİ YILBAŞI SÖZLERİ

- Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2018 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

- Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.

- Yaşamın kaynağı sevgi, sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!

- Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2018 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

- Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.

- Yaşamın kaynağı sevgi, sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!

- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- Coşkulu ama yorgun bir yıl daha geçti.. 2018 yılında sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesi, mutlulukların en büyüğünün gelmesi dileğiyle.. Mutlu yıllar dilerim