1 dolarları kiralık kasada sakladılar

Darbe girişimi ile beraber FETÖ'nün örgüt üyelerini sınıflandırmada 1 ABD dolarını kullandığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu dolarlar çoğu FETÖ şüphelisinin ev ve işyerlerindeki aramalarda ele geçirildi. Bazı şüphelilerin ise örgüt tarafından verilen 1 doları kiralık kasalarda sakladığı ortaya çıkmıştı. Bu kişiler arasında yer alan 9 şüpheliyle ilgili iddianame düzenlendi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında şüphelilerin 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



DÜĞÜN HATIRASIYMIŞ

Soruşturmada ilk etapta TMSF'ye devredilen Bank Asya'nın ülke genelindeki şubelerinde bulunan kiralık kasalarda suç unsuru olup olmadığı araştırıldı. Kasalardan Gülen imzalı saatlerin yanı sıra çok sayıda 1 ABD doları çıktı. 1 dolarların kiralık kasada saklamayı gerektirecek derecede ekonomik değer ifade etmediği ve bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Saklama nedenlerinin ise manevi ve şifreli değerinden dolayı olduğu ifade edildi. Haklarında dava açılan şüphelilerden kimisi paraları düğün hatırası diye sakladığını kimisi de çocuğunun sünnet düğününde hediye olarak geldiğini ileri sürdü.

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