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1 dolarları kiralık kasada sakladılar

’daki kiraladıkları kasalara ziynet eşyalarıyla beraber örgütten gelen 1 dolarları saklayan 9 şüpheliye 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
1 dolarları kiralık kasada sakladılar

Darbe girişimi ile beraber 'nün örgüt üyelerini sınıflandırmada 1 dolarını kullandığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu dolarlar çoğu FETÖ şüphelisinin ev ve işyerlerindeki aramalarda ele geçirildi. Bazı şüphelilerin ise örgüt tarafından verilen 1 doları kiralık kasalarda sakladığı ortaya çıkmıştı. Bu kişiler arasında yer alan 9 şüpheliyle ilgili iddianame düzenlendi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında şüphelilerin 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

DÜĞÜN HATIRASIYMIŞ
Soruşturmada ilk etapta 'ye devredilen 'nın ülke genelindeki şubelerinde bulunan kiralık kasalarda suç unsuru olup olmadığı araştırıldı. Kasalardan Gülen imzalı saatlerin yanı sıra çok sayıda 1 ABD doları çıktı. 1 dolarların kiralık kasada saklamayı gerektirecek derecede ekonomik değer ifade etmediği ve bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Saklama nedenlerinin ise manevi ve şifreli değerinden dolayı olduğu ifade edildi. Haklarında dava açılan şüphelilerden kimisi paraları düğün hatırası diye sakladığını kimisi de çocuğunun sünnet düğününde hediye olarak geldiğini ileri sürdü.

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1 dolarları kiralık kasada sakladılar
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