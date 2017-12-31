Yıldırım'dan CHP'li vekile sert tepki: Bunun hesabını yargı karşısında verecek

Isparta 2019'a hazır mı? 2019'da gençler, yeni bir destan yazacak mıyız? Isparta kararını vermiş, hayırlı uğurlu olsun. AK Parti birliğin, kardeşliğin güvencesidir. AK Parti teşkilatında görev alan bütün kardeşlerim aynı şuurdadır. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kadememiz, genel merkez yönetimimiz, her an milletin emrindeyiz. Bu kutlu davaya hizmet yolunda muhabbetimizi de sevdamızı da daha çok büyüteceğiz. Hiçbir zaman sen ben davası peşinde olmadık, olmayacağız. Bayrak değişiklikleri AK Parti'de, bayrak koşusu gibi değildir. Bayrağı veren, bayrağı alan hız kesmeden koşmaya devam eder.

Başbakan Yıldırım Isparta'da

"KEMAL BEY KENDİNE GEL"

Bugünlerde bir tartışma var. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Hükümet sivillere koruma getirmiş. Bu demokrasiye uygun değilmiş, günün birinde kötüye kullanılırmış. Darbeye karşı kuranlara niye koruma getirdiniz diyor. Ana muhalefet partisi başkanı diyor. Sen sıcak evde otururken bu millet meydanlardaydı ey Kemal Bey, kendine gel, kendine gel. Komutanın emrini dinlemek şart, itaatsizlik yapılmaz. Kılıçdaroğlu biliyor da eksik biliyor. Bilmiyorum askerliğini nerede yaptı ama öğrenmeden bitirmiş askerliğini. O işin doğrusu Kemal Bey, size verilen emir suçsa, o emre uymak diye bir şey yoktur. Suç olan emre uymak da suçtur, cezası da vardır. Normal askerlikle darbeyi birbirine karıştırıyor. Darbede komutan köprüde emrediyor, bu insanları öldür dedi, onu reddeden bir asker doğru yapıyor. O emir suçtur. Suça karşı durmak da vatanseverlik görevidir, askerlik görevidir. Bizim yaptığımız iş şu. Darbeden sonra 15 Temmuz'da darbe başladı, 16 Temmuz'da da darbe bastırıldı. Bu esnada sokağa Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile herkes indi. Ne yaptık? Darbecilere karşı koyduk. Tankların önüne çıktık, darbe yapmak isteyenleri derdest ettik. Bu uğurda 250 kardeşimiz şehit oldu. 2193 kardeşimiz gazi oldu. Biz dedik ki, o gün meydanlara inen bu vatandaşlarımıza, sivillerimize sorgu sual yok, mahkeme yok, dava yok. Onlar birer kahramandır. Onların gücü tankın gücünü yenmiştir. Çıkmışlar, niye bu insanlara kanuni koruma getiriyorsunuz. Kime getireceğim kardeşim? Bu insanlara koruma getirmeyip de darbecileri mi koruyacağız Kemal Bey. Artık FETÖ'cü ağzı ile konuşmayı bırak.

CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ: "O ŞİMDİ BUNUN HESABINI YARGI KARŞISINDA VERECEK"

Bu yönde 1.5 sene önce de bir düzenleme yaptık. Polisler için, askerler için yaptık. Aynı cümlelerle vatandaşlar için düzenlemeyi getirdik. O gün ses soluk yok, kimse bir şey demiyor, bugün neredeyse bu yanlıştır, bu darbe yapmayı teşvik eder, çeteleşmeye sebep olur. Hele hele bir CHP'li vekil var ki alçaklıkta sınır tanımıyor. O şimdi bunun hesabını yargı karşısında verecek. Şehit yakınlarına bunun hesabını verecek. Gazilere, vatandaşa bunun hesabını verecek. Yağma yok.

Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Ana muhalefet partisi bu kafa ile giderse sittin sene iktidar yüzü göremez.

Bazıları ihanet diyecek, biz kardeşliğe devam diyeceğiz. Bizim adımız AK Parti'dir. Birliğin bütünlüğün partisidir. AK Parti demokrasinin hukukun partisidir.