Cenazeye gelmeyen damat velayet peşine düştü

İstanbul Beşiktaş
'taki eğlence kulübü Reina
'da yılbaşı gecesi
yaşanan terör saldırısının
üzerinden bir yıl geçti.
O günden bugüne yaralar
sarıldı ancak 39 kişinin
hayatını kaybettiği katliamın
izleri hala derin.
Yaşanan acılar ise ilk
günkü gibi taze.
Hatice Koç Karcılar,
daha 29'undaydı.
Canından çok sevdiği kızı
Hiranur'u (3.5) sütten
kesildikten sonra Balıkesir
Erdek'te yaşayan ailesine
emanet edip İstanbul'a
gitti. Eşi, 5 aylık hamileyken
evi terk etmiş,
Hiranur 8 aylık olduğunda
boşanmışlardı. Tek hayali
polis olmaktı. Olmadı.
Reina'da özel güvenlik
görevlisi olarak işe başladı.
Ailesine maddi destek
sağlıyordu. Beşiktaş'ın stadındaki
terör saldırısından
15 dakikayla kurtulan
Karcılar, Reina'da terör
saldırısında şehit düştü.
Annesi Döndü Koç, bir
haftalıkken bakmaya başladığı
Hiranur için "Onu
şehit kızımın yerine koydum
büyütüyorum" dedi.
Babası Abdullah
Koç, Hiranur'un annesinin
çoraplarını giymeye
çalıştığını, çantasına
sarıldığını belirterek
"Babası ne doğumdan
önce ne doğumdan sonra
geldi çocuğunu görmeye.
Kızımın cenazesine bile
gelmedi. Ama torunumu
3-4 defa kaçırmaya
kalktı. Derdi çocuk değil.
Annesinin şehit haklarından
yararlanmak için istiyor
velayeti" diye konuştu.
16 YILLIK EVİMDİ
Reina'daki katliama tanık olan ve iş arkadaşlarını kaybeden Aziz Arda ve Sefa Boydaş ise hala o gecenin etkisinden kurtulamadı. Tam 16 yıl Reina'da çalıştığını belirten Arda, "Hayatımın en kötü, en karanlık gecesiydi. O gece benim ömrümden aldı. Hayatımı, her şeyimi değiştirdi. Beni, 16 yıl çalıştığım, evim gibi olan iş yerimden etti. 13 yaşında çocuğum var. Onu oradan kazandığım parayla büyüttüm" dedi. İlk başta gelen sesleri havai fişek zannettiğini belirten Arda "Bir anda müdürüm kolumdan tuttu ve 'Kaçın saldırıyorlar' dedi. Şok geçirdim. Bir sürü ceset vardı yerlerde" diye konuştu. Şu an Zeytinburnu 1957'de amatör olarak futbol oynayan Boydaş ise "O geceyi, kaybettiğim arkadaşlarımı hatırladığım her an canım yanıyor" dedi.