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Cenazeye gelmeyen damat velayet peşine düştü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Cenazeye gelmeyen damat velayet peşine düştü
'taki eğlence kulübü 'da yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının üzerinden bir yıl geçti. O günden bugüne yaralar sarıldı ancak 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamın izleri hala derin. Yaşanan acılar ise ilk günkü gibi taze. Hatice Koç Karcılar, daha 29'undaydı. Canından çok sevdiği kızı Hiranur'u (3.5) sütten kesildikten sonra Balıkesir Erdek'te yaşayan ailesine emanet edip İstanbul'a gitti. Eşi, 5 aylık hamileyken evi terk etmiş, Hiranur 8 aylık olduğunda boşanmışlardı. Tek hayali polis olmaktı. Olmadı. Reina'da özel güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Ailesine maddi destek sağlıyordu. Beşiktaş'ın stadındaki terör saldırısından 15 dakikayla kurtulan Karcılar, Reina'da terör saldırısında şehit düştü. Annesi Döndü Koç, bir haftalıkken bakmaya başladığı Hiranur için "Onu şehit kızımın yerine koydum büyütüyorum" dedi. Babası Abdullah Koç, Hiranur'un annesinin çoraplarını giymeye çalıştığını, çantasına sarıldığını belirterek "Babası ne doğumdan önce ne doğumdan sonra geldi çocuğunu görmeye. Kızımın cenazesine bile gelmedi. Ama torunumu 3-4 defa kaçırmaya kalktı. Derdi çocuk değil. Annesinin şehit haklarından yararlanmak için istiyor velayeti" diye konuştu.

16 YILLIK EVİMDİ
Reina'daki katliama tanık olan ve iş arkadaşlarını kaybeden Aziz Arda ve Sefa Boydaş ise hala o gecenin etkisinden kurtulamadı. Tam 16 yıl Reina'da çalıştığını belirten Arda, "Hayatımın en kötü, en karanlık gecesiydi. O gece benim ömrümden aldı. Hayatımı, her şeyimi değiştirdi. Beni, 16 yıl çalıştığım, evim gibi olan iş yerimden etti. 13 yaşında çocuğum var. Onu oradan kazandığım parayla büyüttüm" dedi. İlk başta gelen sesleri havai fişek zannettiğini belirten Arda "Bir anda müdürüm kolumdan tuttu ve 'Kaçın saldırıyorlar' dedi. Şok geçirdim. Bir sürü ceset vardı yerlerde" diye konuştu. Şu an Zeytinburnu 1957'de amatör olarak futbol oynayan Boydaş ise "O geceyi, kaybettiğim arkadaşlarımı hatırladığım her an canım yanıyor" dedi.
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Cenazeye gelmeyen damat velayet peşine düştü
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