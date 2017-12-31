‘Dünya 5’ten büyük’ şarkısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden ilham alınarak hazırlanan "The World Is Bigger Than Five" isimli İngilizce şarkı, Türkçe alt yazılı özel kliple sosyal paylaşım sitelerinde yayımlandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu "Düşünce bana ait. Bir İngilizce öğretmeni, Turgay Evren Diyarbakırlı bir Kürt, sözlerini yazdı. Yine bu vatanın evladı, İsviçre'de yaşayan Bayburtlu Muhammed kardeşimiz de çok güzel seslendirdi. İstiyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliğini, mazlumların liderliğini bir şarkıyla insanlara ulaştıralım" şeklinde konuştu. Şarkının söz yazarı Evren daha önce de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İngilizce bir şarkı ve klip hazırlamıştı.