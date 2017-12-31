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İhanete karşı milli dayanışma

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
İhanete karşı milli dayanışma
Genel Başkanı , yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:
2017, Cumhuriyet tarihimizin en uzun, en kritik yılı oldu. Saldırılara karşı Türk milleti kutlu varlığını savundu ve sahiplendi. Milli dayanışma şuuru ihanetin küstahlığına adeta savaş açmıştır.
Türk milletinin tarihi bir uzlaşma iradesiyle bekasını muhafaza ve müdafaa gayreti yegâne geçimi kriz olan siyaset düşkünlerini rahatsız etmiş, darbe teşebbüsüne tavır alamayan aidiyet ve ahlak düşüklüğü yaşayan çevreleri çılgına çevirmiştir.
Akıl dışılıklarını gizleyemeyen, milli ve tarihi mükellefiyetleri idrakten acınası mahrumiyetlerini örtbas edemeyen malum siyasi çürüklerin rövanşist dürtülerle hareketi ülkemiz adına kaygı verici handikaptır. Darbe girişimine karşı yüreğini koymuş, can pahasına direnmiş vatan evlatlarını haklı olarak güvenceye alan bir düzenlemeyi sulandırmak, sabote etmek eğer cahillik değilse, bilinmelidir ki, varit ve vaki olan bir husumetidir. Unutmayalım ki, zalime merhamet mazluma ihanettir.
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İhanete karşı milli dayanışma
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