Milli Piyango bilet sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu... (TAM LİSTE)

Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar... Milli Piyango çekilişi için 61 milyon liralık heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Her sene başı olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango çekilişi yılbaşına damga vurdu. Milyonlarca kişinin umudu ve heyecanı sürüyor. Dile kolay Milli Piyango bu geceki çekilişinde tam 350 milyon liralık ikramiye dağıtacak. Yılbaşı özel çekilişi bu akşam saat 19:00'dan itibaren çekilmeye başlandı. Tam 61 milyon TL'lik ikramiye 31 Aralık 2017'nin son saatlerinde sahibini bulacak. sabah.com.tr'den an be an canlı yayınlanacak Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi ve bilet sorgulama ekranı hakkında tüm detaylar. İşte 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL, 5 milyon TL, 10 milyon TL ve 61 milyon TL değerindeki ikramiyeyi kazanan numaralar!

MİLLİ PİYANGO 61 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU!

61 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 9794035

2018 yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi çekilmeye başladığı anda sonuçları sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

AMORTİ NUMARALARI: 4 VE 6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0798081

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan "Yılbaşı özel çekilişi"nin gündüz bölümünde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini buldu.