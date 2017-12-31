Milli Piyango sonuçları 2018 amorti rakamları belli oldu! – Amorti numaraları kaç çıktı? - İşte yanıtı

Bu gece yapılacak olan büyük çekilişin ardından 61 Milyon TL'nin sahibi belli olacak. 29 Kasım'da satışa sunulan biletler tükenirken heyecan dorukta. Büyük ikramiyenin açıklanmasının ardından ise amorti rakamları belli olacak. ''Amorti numaraları kaç çıktı'' yine cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olacak. 31 Aralık 2017 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve amorti rakamları sabah.com.tr'de.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AMORTİ RAKAMLARI KAÇ ÇIKTI?

Milyonların heyecanla beklediği büyük çekiliş 00:00'da çekilecek. Hemen ardından ise amorti rakamları belli olacak. Amorti numaraları belli olduğu an buradan öğrenebilirsiniz.

AMORTİ RAKAMLARI 4 VE 6 ÇIKTI

MİLLİ PİYANGO ÖNEMLİ GELİR SAĞLAYACAK

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.

Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan "Yılbaşı özel çekilişi"nin gündüz bölümünde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak.