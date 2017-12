Milli Piyango sonuçları sorgula! - Milli Piyango 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgula

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği (31 Aralık 2017) geldi, çattı. 19:00'da başlayan çekilişin ardından Milli Piyango Sonuçları sorgulanıyor. Hayallerine ulaşabilmek için bilet alan vatandaşlar evlerinde veya dışarıda açıklanacak 2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları bekliyor. Yılbaşı bilet sorgulama ekranı olarak sonuçları an be an sabah.com.tr'den takip edebileceksiniz. MPİ bilet sorgulama ekranı bu başlık altında olacak. İşte Milli Piyango MPİ çekiliş sonuçları…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI – BİLET SORGULA

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SAATLERİ

SIRA NO SAAT İKRAMİYE ADET



1 23:00 - 23:05 1 Küre Amortiler 60 TL 2 Adet

2 23:05 - 23:10 7 Küre 500.000 TL 1 Adet

3 23:10 - 23:15 7 Küre 1.000.000 TL 1 Adet

4 23:15 - 23:20 7 Küre 2.000.000 TL 1 Adet

5 23:20 - 23:25 7 Küre 5.000.000 TL 1 Adet

6 23:25 - 23:30 7 Küre 10.000.000 TL 1 Adet

7 23:30 - 23:45 7 Küre 61.000.000 TL 1 Adet

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.