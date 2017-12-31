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‘Ne çökmesi büyüyoruz’

Giriş Tarihi: 31.12.2017
‘Ne çökmesi büyüyoruz’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop 6. Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti. Erdoğan, şöyle dedi: Artık bir yıl geride kalıyor. Şimdi 2018'e giriyoruz. 2018 bizim için 2019 öncesi bir sıçrama yılı. Ekonomide yüzde 11,1'i yakalayarak dünyanın bir numarası olduk büyümede. Hani ne diyorlardı, 'çöktük', 'bittik', 'tükendik', ne çökmesi be. Evvelallah büyüyoruz. 15 yıl önce 'ye 'nin borcu neydi? 23.5 milyar dolardı. Davos'tayım. O zaman IMF Başkanı geldi akıl veriyor. Türkiye'yi yönetecek. Dedim sen IMF'nin Başkanı mısın Türkiye'nin Başbakanı mısın? Şaşırdı. Görevini bile bilmiyordu garibim. Sen IMF başkanlığını yap. Siz bize verdiğiniz borcu tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. Türkiye'nin siyasetini bırak onu ben yaparım. Sene 2013 IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcumuzu ödedik. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ama şimdi hamdolsun 120 milyar doları yakaladık. Bir ara 138'e kadar çıktık. Yine oralara çıkacağız inşallah. Bakın nerelere sıçradı. Güçleniyoruz be, büyüyoruz. Daha da güçleneceğiz."
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