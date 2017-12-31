‘Ne çökmesi büyüyoruz’

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, AK Parti
Sinop 6.
Olağan Kongresi öncesinde
halka hitap etti. Erdoğan, şöyle
dedi: Artık bir yıl geride kalıyor.
Şimdi 2018'e giriyoruz.
2018 bizim için 2019 öncesi
bir sıçrama yılı. Ekonomide
yüzde 11,1'i yakalayarak dünyanın
bir numarası olduk
büyümede. Hani ne diyorlardı,
'çöktük', 'bittik', 'tükendik',
ne çökmesi be. Evvelallah
büyüyoruz. 15 yıl önce IMF
'ye Türkiye
'nin borcu neydi? 23.5
milyar dolardı. Davos'tayım. O
zaman IMF Başkanı geldi akıl
veriyor. Türkiye'yi yönetecek.
Dedim sen IMF'nin Başkanı
mısın Türkiye'nin Başbakanı
mısın? Şaşırdı. Görevini bile
bilmiyordu garibim. Sen IMF
başkanlığını yap. Siz bize
verdiğiniz borcu tahsil ediyor
musunuz, ediyorsunuz.
Türkiye'nin siyasetini bırak
onu ben yaparım. Sene
2013 IMF'ye olan 23,5 milyar
dolar borcumuzu ödedik.
Merkez Bankası'nın
döviz rezervi 27,5 milyar
dolardı. Ama şimdi hamdolsun
120 milyar doları
yakaladık. Bir ara 138'e
kadar çıktık. Yine oralara
çıkacağız inşallah. Bakın Borsa İstanbul
nerelere
sıçradı. Güçleniyoruz
be, büyüyoruz. Daha da
güçleneceğiz."