Savcı Sayan’ın acı günü

Ağrı
'nın Hamur ilçesine bağlı Yoğunhisar köyü yakınlarındaki trafik kazasında siyasetçi- yazar Savcı Sayan
'ın 4 akrabası yaşamını yitirdi. Kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Tutak istikametinden ilerleyen Hakan Sayan idaresindeki 04 DD 003 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.G idaresindeki 63 N 1635 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 aylık Poyraz Eymen Sayan, sürücü Hakan Sayan (43), eşi Nalan Sayan (44) ve gelini Merve Sayan (20) olay yerinde hayatlarını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren Sayan ailesinin, siyasetçi- yazar Savcı Sayan'ın yeğenleri olduğu öğrenildi.