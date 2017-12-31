Sudanlı aslanlar cuma günü geliyor

Yavru aslanlar için gazetecilere "Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aslanların Gaziantep'te bulunan Avrupa'nın en büyük hayvanat bahçesine getirilmesi için talimat vermişti. Erdoğan, ikisi birer yaşında, üçüncüsü de 8 aylık olan yavrular için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i aramıştı. Erdoğan'ın talimatı üzerine Sudan Büyükelçiliği'yle temasa geçtiğini belirten Şahin, "Yavru aslanlar için büyükelçiliğimiz özel kafesler hazırlıyor. Daha önce yurtdışından fil, zürafa gibi çok sayıda hayvanı Gaziantep'e getiren, alanında uzman arkadaşlarımız cuma günü üç aslan yavrusunu Gaziantep'e getirecek" dedi.







450 TÜR 10 BİN 100 HAYVAN

Hijyen ve doğurganlık açısından dünyanın en iyi hayvanat bahçesine sahip olduklarına dikkat çeken Şahin "10 bin 100 hayvan, 450 türümüz var. Özel safari parkları açtık. Bazı hayvanlar için kafesleri kaldırdık. 70 çeşit hayvan birlikte yaşıyor. Özel bir müze açtık. Nesli tükenen hayvanları da burada görmek mümkün" diye konuştu. Yılda 3.5 milyon yerli yabancı turistin ziyaret ettiği hayvanat bahçesi bir milyon metrekare alan üzerine kurulu ve Avrupa'nın en büyüklerinden biri.





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