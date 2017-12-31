Yunanistan darbeciye kucak açtı

Darbe
girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan
'a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunan 8 firari askerden pilot Süleyman Özkaynakçı'ya, Yunanistan tarafından siyasi sığınma hakkı tanındı. Geri kalan 7 firarinin iltica başvurularının da incelendiği belirtildi. İltica Komisyonu
'nun FETÖ
'cüyü serbest bırakmasına bahane olaraksa "15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığının kanıtlanmamasını ve Türkiye
'de adil yargılanmayacağı şüphesi" gösterildi. Türkiye Yunanistan'dan gelen bu karara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada kararın ikili ilişkilere etkisinin olacağı belirtildi ve "Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu" denildi. Dışişleri'nin bu sert tepkisi Yunan hükümetinin de geri adım atmasını sağladı. Yunan hükümeti, iltica komisyonunun kararının bozulması için itiraz edildiğini açıkladı. Yunan hükümetinin darbecilere karşı olan hoşnutsuzluğunun aynen geçerli olduğu hatırlatıldı. Bugüne dek böyle bir itiraz ya da uygulama olmadığı icin serbest bırakılan firarinin akibetinin ise ne olacağı henüz kesinlik kazanmadı.