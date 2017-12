Bay Kemal’in takımı tankları alkışlıyordu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün partisinin Düzce il kongresinde konuştu. Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nu eleştirdi:Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum, kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendiriyor.Foyasını ortaya çıkardığımız halde bu zatın yüzü bir türlü kızarmadı, bir gün utanmadı. Çok da pişkin. Biz bu iğrenç tavrı FETÖ 'cülerden çok iyi tanıyoruz. Riyakârlık ve ikiyüzlülükleri aynı. Şehitlerimize dil uzatmaya başladılar. 15 Temmuz 'a dil uzatmakla, Kurtuluş Savaşı'na dil uzatmak aynı.Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal 'in takımı bizlerle beraber, MHP 'li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ'cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk. Onlar tam aksine Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyordu. Biz de bu mandacı kafayı, bu mankurtları çok iyi biliriz. Bu ana muhalefeti biz nasıl ciddiye alacağız.Tam bir seferberlik ruhu ile 2019'a hazırlanmak zorundayız. AK Parti olarak ülkemizin yeniden dönüşüm ve değişimini çok açık net, demokratik inkılabını sandıklarda gerçekleştireceğimize inanıyorum.