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’in takımı tankları alkışlıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’da ’in takımı ortada yoktu. Biz bu mandacı kafayı, bu mankurtları çok iyi biliriz

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
Bay Kemal’in takımı tankları alkışlıyordu
Cumhurbaşkanı , dün partisinin il kongresinde konuştu. Erdoğan Genel Başkanı 'nu eleştirdi:
Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum, kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendiriyor.
Foyasını ortaya çıkardığımız halde bu zatın yüzü bir türlü kızarmadı, bir gün utanmadı. Çok da pişkin. Biz bu iğrenç tavrı 'cülerden çok iyi tanıyoruz. Riyakârlık ve ikiyüzlülükleri aynı. Şehitlerimize dil uzatmaya başladılar. 'a dil uzatmakla, Kurtuluş Savaşı'na dil uzatmak aynı.
Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi 'in takımı bizlerle beraber, 'li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ'cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk. Onlar tam aksine Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyordu. Biz de bu mandacı kafayı, bu mankurtları çok iyi biliriz. Bu ana muhalefeti biz nasıl ciddiye alacağız.
Tam bir seferberlik ruhu ile 2019'a hazırlanmak zorundayız. olarak ülkemizin yeniden dönüşüm ve değişimini çok açık net, demokratik inkılabını sandıklarda gerçekleştireceğimize inanıyorum.
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Bay Kemal’in takımı tankları alkışlıyordu
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