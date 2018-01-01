Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! - Peki Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? - İşte yanıtı

yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! - Peki Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? - İşte yanıtı

yılbaşı özel çekilişi dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edildi. Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının belli olmasının ardından Milli Piyango bilet sorgulama en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Milli Piyango sonuçları sonrası biletine çıkan ikramiyeyi merak eden vatandaşlar doğru adresteler. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam sayfa sıralı liste ve Milli Piyango hızlı bilet sorgulama işlemini buradan gerçekleştirebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 16:49
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! - Peki Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? - İşte yanıtı

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2018 yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleşti. Tüm çekilişlerin sona ermesinin ardından Milli Piyango bilet sorgulama günün en çok araştırılan konusu oldu. Biletine çıkan ikramiyeyi öğrenmek isteyen kişiler doğru yerdeler. Her yıl olduğu gibi yine bu başlık altından Milli Piyango sonuçları tam sayfa sıralı listesine ulaşabileceksiniz. Ayrıca Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. İşte yılbaşı özel çekiliş sonuçları tam sayfa sıralı listesi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM SAYFA SIRALI LİSTE

Milli Piyango SORGULA - 100000 TL ikramiye kazanan numaralar

0141970 1147441 1543417 2537924 2733519 3045473
3066030 3155912 3286141 3371740 3389118 3766462
5570753 5732821 6655589 6673637 6811124 7501794
8644785 9434585

(DEVAMI İÇİN İLERLE)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! - Peki Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? - İşte yanıtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN