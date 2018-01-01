Polisi gördü, ByLock’lu telefonu tuvalete attı

Adana'da
gaybubet evinde saklanan eski öğretmen, polisi görünce ByLock
yüklü telefonunu tuvalete atarak sifonu çekti. Edirne'de ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 öğretim üyesi ile bir dershane öğretmeni yakalandı. Ağrı'da öğretmenlik yaparken meslekten ihraç edilen eski öğretmen Nazif Bilgeç'in Adana'da gaybubet evlerinde saklandığını tespit eden KOM Ekipleri, evde aynı zamanda, yine FETÖ
soruşturmasından aranan M.A. ve eşi Z.V.A.'nın da olduğunu belirledi. Evin çevresinde önlem aldıktan sonra zili çalan polis, kapıyı açan karı-kocayı etkisiz hale getirildi. Bu sırada sifon sesini duyan ekipler tuvalete yönelince, Bilgeç'in ByLock yüklü telefonunu tuvalete atarak sifonu çektiğini gördü. Bilgeç'te gözaltına alınırken, polis telefonu peçete ile tuvalet deliğinden çıkardı. Bu arada gözaltına alınan karıkocanın da ByLock kullandığı tespit edildi. Zanlıların emniyette sorguları sürüyor.