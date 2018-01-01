Şartlar açıklandı! Diyanet 9500 personel alacak

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, tas¸ra tes¸kilatındaki so¨zles¸meli pozisyonlara 3 bin Kur'an kursu o¨gˆreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 mu¨ezzin kayyım alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirtilen sözleşmeli pozisyonlara başvurmak için, I·lahiyat Faku¨ltesi, lisans mezunları ic¸in 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124, ön lisans mezunları ic¸in 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123, ortao¨gˆretim mezunları ic¸in 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan tu¨ru¨nden en az 50 puan almıs¸ olmak gerekiyor.

BAYAN OLMA ŞARTI ARANIYOR

Öte yandan, mu¨ezzin kayyım kadrosuna bas¸vuracak lise mezunları ic¸in hafızlık belgesine sahip, Kur'an kursu öğreticileri için de bayan olma şartı aranıyor.

Adaylar, 16 Ocak 2018'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" adresinden sınav bas¸vuru programı aracılıgˆı ile sınav bas¸vuru formunu dolduracak.

Bas¸vuru formunu dolduran adaylar, sınav bas¸vurularını onaylatmak u¨zere istenen belgelerle herhangi bir il mu¨ftu¨lu¨gˆu¨ne s¸ahsen mu¨racaat edecek. Yurt dıs¸ından sınava mu¨racaat edecek adaylar adına, istenen belgeleri getirmeleri halinde u¨c¸u¨ncu¨ s¸ahıslar mu¨racaat is¸lemini yapabilecek.

KONTENJAN SAYISININ ÜÇ KATI ADAY SO¨ZLU¨ SINAVA C¸AGˆRILACAK

İlan edilen pozisyonlara yönelik sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazıgˆ, I·zmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdagˆ, I·stanbul, Trabzon, Samsun, S¸anlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav tarihi, bas¸vuruların alınması ve sınav ic¸in gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek. KPSS puanı en yu¨ksek olan adaydan bas¸lamak u¨zere ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday so¨zlu¨ sınava c¸agˆrılacak.

Adaylar sınav konularından 100 tam puan u¨zerinden degˆerlendirilecek. Sınavda bas¸arılı sayılabilmek ic¸in sınav komisyonu u¨yelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekiyor. Bas¸arı sıralaması so¨zlu¨ sınav puanı esas alınarak yapılacak.