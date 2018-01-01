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Yine skandal açıklama yapan ’li ’a 'den tepki

Skandal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Sözcüsü bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’daki dik duruşunu, CHP lideri ’nun ise o gece VİP salondan kaçarak misafir odalarında fotoğraf vermesini çarpıtarak tepkileri üzerine çekti. CHP’li Tezcan hezeyanlarına Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’tan cevap geldi

Giriş Tarihi: 1.1.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 13:59
Yine skandal açıklama yapan CHP’li Bülent Tezcan’a AK Parti'den tepki

İŞTE CHP'Lİ TEZCAN'IN SKANDAL AÇIKLAMALARINA AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ'UN VERDİĞİ YAZILI CEVAPTAN BAŞLIKLAR;

KILIÇDAROĞLU'NUN NASIL KÖŞE BUCAK KAÇTIĞINI BİLİYORUZ

Sözcüsü 'ın darbe girişimi gecesine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyan dolu sözleri bir suçluluk psikolojisinden kaynaklanmaktadır.

Sayın Tezcan "Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım" diyen Genel Başkanı 'nun o gece nasıl köşe bucak kaçtığını gayet iyi biliyor. İşte bunun üstünü örtmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamlarda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETİ İLE MEYDANLARDAYDI. KILIÇDAROĞLU İSE…

O gece bir suikast girişimini atlatmış Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber darbeye meydan okurken, Kılıçdaroğlu önce darbecilerle pazarlık yaparak havaalanından çıkmış sonra bir belediye başkanının evinde televizyon başında sabaha kadar darbe girişiminin neticesini beklemiştir.

Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız televizyon kanallarına bağlanıp halkı meydanlara çağırırken nedense Kılıçdaroğlu ortalıkta görünmemiştir.

Kılıçdaroğlu'nun daha sonra ekranlara da yansıyan o geceki kaçışı ve darbeye karşı dik duramayışı kendisi adına bir utanç iken, CHP sözcüsünün bunu gündeme getirmesi nasıl bir pişkinliktir anlamış değiliz.

İşte korumaların kaçış pazarlığı

KONTROLLÜ DARBE DİYENLERİN KONUŞMAYA HAKKI YOK!

Tezcan 16 Temmuz günü darbe bastırıldıktan, her şey kontrol altına alındıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun 'de yaptığı konuşmayla övünüyor. Onunla övüneceğine 15 Temmuz gecesi neredeydin, niye kaçtın onun hesabını ver millete!

15 Temmuz'a "Kontrollü darbe" diyenler aslında o gece ne kadar samimiyetsiz olduklarını bizzat kendileri ikrar etmiştir.

15 Temmuz ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Bülent Tezcan'ın haddi değildir. Sayın Tezcan 15 Temmuz için bir şey söyleyecekse, "250 vatandaşın katili devlettir" diyerek 'yü aklamaya çalışan CHP milletvekiline niye sustuklarını kamuoyuna izah etmelidir.

FETÖ sözcüsü Tezcan

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Yine skandal açıklama yapan CHP’li Bülent Tezcan’a AK Parti'den tepki
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