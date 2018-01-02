841 yıllık sır ortaya çıkıyor

Uzman Ramazan Topraklı'nın çalışması sonucu Miryokefalon Savaşı'nın Isparta'daki Eğirdir Gölü civarında yapıldığına ilişkin yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Türk Tarih Kurumu'nun Nisan 2018'de düzenleyeceği çalıştayın ardından savaşın gerçekleştiği yerin kesin tespitiyle ilgili detaylar kamuoyuna açıklanacak.



YENİ BİLGİ VE BULGULARA ULAŞILDI

17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan ile Bizans İmparatoru 1. Manuel arasında yapılan savaş sonucunda Bizans ordusu mağlup edilmiş ve Anadolu'da Türk hâkimiyeti kesinleşmişti. Malazgirt Savaşı ve Sakarya Muharebesi ile birlikte Türk tarihinin dönüm noktası zaferlerinden biri olan Miryokefalon Savaşı'nın yerinin kesin olarak tespitinin, bu savaşa dair kaynakların sınırlı olması nedeniyle oldukça zorlaştığı biliniyordu. Miryokefalon Savaşı'nın gerçekleştiği yerin tespitine dair uzmanlar tarafından çok sayıda görüş ve iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialar arasında savaşın Denizli'deki Düzbel Geçidi yakınlarında, Beyşehir Bağırsak Boğazı'nda ve Afyon-Isparta arasında bulunan Karamıkbeli'nde geçtiği ileri sürülüyordu. Konu hakkında uzman Ramazan Topraklı'nın tezi ise savaşın yerinin tespitiyle ilgili yeni bilgi ve bulgular getirdi.



EĞİRDİR GÖLÜ YAKINLARINI İŞARET ETTİ

Kamuoyunda dikkat çeken tezde, Miryokefalon Savaşı'nın Isparta'daki Eğirdir Gölü civarında gerçekleştiği ancak bölgede zaman içerisinde meydana gelen coğrafi değişiklik nedeniyle savaşın yer tespitinin zorlaştığı vurgulandı. Topraklı, Eğirdir Gölü'nün eskiden iki parça olduğunu ve arasında bir yol bulunduğunu belirtti. Savaş için gelen Bizans ordusunun bu yolu kullandığını öne süren Topraklı'nın coğrafyayla ilgili söyleminin, birincil kaynaklarda geçen topografik tasvirlere uyduğu ileri sürüldü. Bizans İmparatoru 1.Manuel'in İngiltere Kralı 2. Henry'ye savaşla ilgili yazdığı mektupta "Türklerin ülkesine girer girmez savaş naraları duyuldu" ifadesini kullanması da söz konusu iddiaları destekledi. 12. Yüzyılda Bizans-Selçuklu sınırının, kesin hatlarla çizilmemiş olmakla birlikte, Denizli'nin doğusundan geçmesi, savaşın Konya kadar içlerde değil, Göller Yöresi (Gelendost) civarında vuku bulduğu iddialarını kuvvetlendirdi. 841 yıllık zaferin yer tespiti için uzmanlar jeoradar çalışmalarına başladı. Yer üstü alan çalışmaları neticesinde savaşın yerinin tespitiyle ilgili önemli detaylara ulaşılması bekleniyor. Türk Tarih Kurumu tarafından Nisan ayında düzenlenecek 'Miryokefalon Savaşı'nın Yeri Çalıştayı' ile birlikte savaşın gerçekleştiği yerin kesin tespiti ilan edilecek.

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