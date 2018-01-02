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Başkentte 80 kilogram esrar ele geçirildi

Başkentte 80 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 09:44
Başkentte 80 kilogram esrar ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.Ş'nin 'dan temin ettiği uyuşturucuyu kent genelinde torbacılara dağıtacağı ihbarını aldı.

Zanlıyı takibe alan narkotik çalışanları, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ş.Ş'nin Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Operasyon esnasında kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Ş.Ş'nin evindeki aramada, bir kilogramlık jelatinlere sarılmış yaklaşık 80 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan Ş.Ş'nin bağlantılı olduğu kişiler araştırılıyor.

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Başkentte 80 kilogram esrar ele geçirildi
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