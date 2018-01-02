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Bir ayda 120 terörist etkisiz hale getirildi

’ya yönelik 2017 yılının son ayında düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Bir ayda 120 terörist etkisiz hale getirildi
Son dönemlerdeki kararlı operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik, yurt içi ve dışında kış üslenmesi hazırlığında olan örgüt mensuplarının barınabilecekleri sığınak, barınak ve depolara yönelik sık sık operasyon düzenliyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Karla kaplı dağ ve sarp arazileri didik didik tarayan Mehmetçik, özellikle yurt içinde Hakkari, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Batman, Bingöl, Erzincan, Muş ve Bitlis'te teröristlerin barındığı sığınak, barınak ve depoları imha ediyor. Yılın son ayında terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 195 kişiden 163'ü tutuklandı.
2017'nin son ayı aralıkta örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 120 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda ise son bir haftalık bilançoyu açıkladı. Son 1 haftada ise yurt içinde toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
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Bir ayda 120 terörist etkisiz hale getirildi
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