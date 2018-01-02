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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , kas hastalığından hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir’in cenazesinin ardından ziyaret etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , mart ayında evinde ziyaret ettiği 23 yaşındaki kas hastası Abdullah Samet Demir'in Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenazenin ardından ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 1 saat Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'le görüştü. Ziyaretin ardından binadan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte belediye binasından ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti
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