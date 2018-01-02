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Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak haddi değil

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018
Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak haddi değil

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sözcüsü 'ın, 15 Temmuz gecesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hezeyan dolu sözlerinin bir suçluluk psikolojisi olduğunu belirtti. Muş, "15 Temmuz ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Bülent Tezcan'ın haddi değil. Sayın Tezcan 15 Temmuz için bir şey söyleyecekse, '250 vatandaşın katili devlettir' diyerek 'yü aklamaya çalışan CHP milletvekiline niye sessiz kaldıklarını izah etmeli. Kılıçdaroğlu'nun o geceki kaçışı bir utanç iken, bunu gündeme getirmesi nasıl bir pişkinliktir anlamış değiliz" dedi.

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Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak haddi değil
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