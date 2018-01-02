Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi yaptı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 12:48 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 13:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İran'daki protestolara ilişkin "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada ayrıca "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN