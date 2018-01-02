İşadamı Halil Kadı elebaşı Feto’ya 50 milyon TL gönderdi

FETÖ
'nün Adana
kasası olduğu belirtilen ve "Adana'nın Akın İpek'i olarak anılan Karteks firmasının sahibi Halil Kadı
'nın, Gülen'in talimatıyla işadamlarından topladığı 50 milyon lira himmeti ABD'ye gönderdiği belirlendi. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için teslim olarak itirafçı olan Halil Kadı, tutuklandı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasında yargılanan Kadı yurtdışına kaçtığı sanılırken, geçen hafta avukatıyla birlikte adliyeye giderek teslim oldu. Kadı, 20 sayfalık ifadesinde Türkiye'de farklı kentlerde saklandığını anlattı. Halil Kadı ve kardeşi Mehmet Kadı
'nın sahibi olduğu 3 şirketi FETÖ'ye finans sağladıkları gerekçesiyle kayyum atanmıştı.
Karardan 12 gün sonra Mehmet Kadı, İstanbul'da şirketlerine ait malzemeleri usulsüz sattığı ihbarıyla yakalandıktan sonra işyerindeki paralara da el konulmuştu. Mehmet Kadı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ağabeyi Halil Kadı kaçmıştı.