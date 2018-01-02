İşte örnek mahkeme!

Yargıda sürekli iş yükünden bahsedilirken İstanbul'daki bir mahkemenin hızı herkesi şaşırttı.

2017 yılı tamamlanırken yargıda da yaklaşık 15 gündür 2018 yılına devredilen dosyaların hesabı çıkarılıyordu. Devreden dosyaların 2017 yılında sonuçlandırılamadığı, işlemlerine 2018 yılında devam edileceği anlamına geliyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 2017 yılında mahkemeye düşen 5 bin 873 dosyadan 5 bin 870'ini sonuçlandırdı.

3 DOSYA İLE REKOR

Hâkim Ahmet Korkusuz Başkanlığı'ndaki Mahkeme, yeni yıla sadece 3 dosya devretti. Sadece 3 dosyanın yeni yıla devredilmesinin rekor olduğu belirtiliyor.

18. Ceza Dairesi, 1 başkan ve 4 hâkim üyeden oluşuyor. İstanbul'un da dâhil olduğu 7 ilden Atatürk'e karşı suçlar, vergi suçları, resmi belgede sahtecilik suçlarından yerel mahkemece verilen cezalar ya da beraat kararları temyiz edildiği takdirde bu mahkemeye düşüyor.