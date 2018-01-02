Yılbaşında çalışanları yalnız bırakmadı

Başbakan Binali Yıldırım, pazar günkü partisinin Isparta'daki AK Parti İl Kongresi'nin ardından 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Çalışanların yeni yılını kutlayan ve gelen bir çağrıya da cevap veren Yıldırım, telefondaki kişinin Erzincan Kemah'tan bir hemşehrisi olduğunu öğrenince "Bu kadar da rastlantı olmaz" dedi. Yıldırım ardından Eğirdir'e geçerek Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti. Dünyada eşi benzeri olmayan zor gösteriyi izleyen Yıldırım, "vatan size minnettar" mesajı verdi. Mehmetçik ile yemek yiyen Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın gönderdiği baklavayı da askerlere ikram etti. Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan askerlere "Terörle mücadelede gerçekten destanlar yazdınız. Bu başarılarınızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır" dedi.

KOKPİTTE KUTLAMA

Yıldırım, Isparta'dan Ankara'ya dönüşünde ise özel uçak 'TC-IST'in kokpitine geçerek, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında iletişimin sağlandığı frekansa bağlandı. Yıldırım, bu sayede havadaki bütün vatandaşların ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladı. Yıldırım Ankara'ya dönüşünde ise Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Telsizden görev başındaki polislere seslendi. Koordinasyon merkezindeki emniyet personeline de seslenen Yıldırım, "Terörle mücadele tarihinde hiçbir zaman görülmemiş şekilde bir iş birliği, koordinasyon var. Bu da sonuca müspet şekilde yansıyor" diye konuştu.

ÖĞRETMENE SON VEDA

Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın (82) İstanbul Pendik Sahil Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına katıldı. Başbakan Yıldırım öğretmeni Galip Kumbar'ın tabutunu bir süre taşıdı.