Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, şehit Polis Memuru Abdullah Yıldırım'ın adı verilen operasyonda, ''torbacı'' olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla şafak vakti 10 adrese baskın yaptı.

Ekipler, Özel Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin bulunduğu adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Daha sonra baskın yapılan evlerde narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 8 kişiyi gözaltına alan ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bir pompalı tüfek ele geçirdi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.