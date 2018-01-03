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'den kışladaki zehirlenmelere ilişkin açıklama

Kışlalarda askerlerin gıda zehirlenmeleri nedeniyle hazırlanan protokol hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2018'de etlerin 510 milyon TL'ye Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık olarak alınacağını söyledi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 13:03
Bakan Canikli'den kışladaki zehirlenmelere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi.

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Bakan Canikli'den kışladaki zehirlenmelere ilişkin açıklama
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