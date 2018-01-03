CHP’nin darbeci aşkı sürüyor

28 Şubat davasında savcılığın müebbet hapsini istediği darbeci emekli Org. Çevik Bir'in ismi, İzmir Buca'nın en büyük meydanında yer almaya devam ediyor.

İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'daki "Org. Çevik Bir Meydanı" tepkilerin odağında. Vatandaşların meydana Ömer Halisdemir'in isminin verilmesi talebini 9 Ocak 2017'deki İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında reddeden CHP, Buca Belediyesi'nin meydanı "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" olarak adlandırma talebini de uygun bulmamıştı. Gazetemiz Akit'in 12 Mart 2017'deki "CHP Halisdemir'e de 'hayır' dedi" haberiyle gündeme taşıdığı CHP'nin darbeci aşkı hâlâ devam ediyor. 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde konumlandırılan, 15 bin kişi kapasiteli olan Çevik Bir Meydanı, Buca ilçesindeki ulusal bayramlarda da tören alanı olarak kullanılıyor. Buca Belediyesi'nin resmi internet sitesinde meydanla ilgili verilen bilgi kısmında, "Bronz Atatürk heykeli ve polyesterden yapılmış bayram çocukları heykelinin bulunduğu meydana Buca'nın yetiştirmiş olduğu Orgeneral Çevik Bir'in adı verilmiştir" deniliyor.





DARBECİ BİR'E MÜEBBET

Yeniakit'in haberine göre CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ismine dokundurtmadığı emekli Org. Çevik Bir. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 Şubat darbesine ilişkin davada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmek ve engellemek" suçundan yargılanıyor. Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Savcılığın geçtiğimiz günlerde açıkladığı mütalaasında, "yapılan soruşturma ve toplanan delillere göre Çevik Bir'in, Genelkurmay karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerden oluşan sanıklar ile fikir ve eylem birliği içinde TSK içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma Grubu ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirme suçuna iştirak ettiklerinin tespit edildiği" bildirilmişti.

CHP'nin Çevik Bir aşkını Akit, 12 Mart 2017'deki "CHP Halisdemir'e de 'hayır' dedi" haberiyle gündeme taşımıştı. Vatandaşların meydana Ömer Halisdemir'in isminin verilmesi talebini 9 Ocak 2017'deki İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında reddeden CHP'nin, Buca Belediyesi'nin meydanı "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" olarak adlandırma talebini de uygun bulmadığı belirlenmişti.



ÇEVİK BİR İZMİR İÇİN NE YAPTI?

CHP'nin Çevik Bir ısrarına tepki gösteren Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) İzmir Şube Başkanı Ahmet Durgun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tavrının kabul edilemez olduğunu bildirdi. "Çevik Bir, İsrail'in kontrolünde 28 Şubat darbesini gerçekleştirdiklerini bizzat beyan etmiş birisidir" diyen Ahmet Durgun, "Çevik Bir'in değil meydanlarda, vatanımızın en ücra köşesinde dahi isminin geçmemesi gerekiyor. ASDER olarak buna kesinlikle karşıyız" ifadelerini kullandı. Darbe gibi adi bir suçlamada baş sorumlu olarak yargılanan bir kişinin meydanlarda isminin geçmesinin açıklanabilir bir yönünün bulunmadığını kaydeden Durgun, "Belediyenin görüşü ne olursa olsun, Çevik Bir hangi özelliğinden dolayı Buca'daki meydana ismi verildi ve bunda ısrar ediliyor? Çevik Bir'in İzmirli olmanın dışında vatana millete ne gibi bir katkısı olmuş? Darbe yapmaktan başka hiçbir faaliyeti olmayan Bir'in İzmir'e, Buca'ya ne katkısı var da ismi meydanlara verilerek onore ediliyor? Bu yanlıştan bir an evvel dönülmelidir" diye konuştu.



