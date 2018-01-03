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’a %75 destek!

ABD Başkanı 'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından tüm dünyadan tepkiler ardı ardına gelmişti. Bu kararla ilgili ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tepkisi ise netti. A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında vatandaşların Türkiye'nin Kudüs duruşu hakkında ne düşündüğünü açıkladı. Yapılan anket sonuçları A Haber canlı yayınında detaylarıyla konuşuldu. A&G Araştırma Şirketi'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin 42 şehrinde gerçekleştirdiği ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına halkın %75'inin destek verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a %75 destek!

ABD Başkanı 'ın skandal Kudüs kararına Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkeden tepkiler ardına gelmişti. bu süreçte yaptığı kritik açıklamalarla Türkiye'nin Kudüs davasında Filistin'in yanında olduğunu göstermişti.

Erdoğan aynı zamanda dünya liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde uluslararasını kamuoyunun Kudüs meselesine dikkat çekmesine önemli bir rol oynamıştı.

ERDOĞAN'IN KUDÜS MESELESİNDEKİ TAVRINA BÜYÜK DESTEK

A&G Araştırma Şirketi'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin 42 şehrinde gerçekleştirdiği ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına halkın %75'inin destek verdiği ortaya çıktı. Halkın büyük bir bölümünün destek verdiği Kudüs politikasını desteklemediğini belirtenlerin oranı ise %11,4'te kaldı.

CHP'YE OY VERENLERİN %70'İ KUDÜS POLİTİKASINI DOĞRU BULUYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına 'ye oy veren seçmenin %97,6'sı destek oluyorken, CHP tabanında da Kudüs politikasına ciddi oranda destek verildiği görülüyor. AK Parti seçmeninde sonra Kudüs politikasına en çok destek veren parti ise %92,7'lik oranla Milliyetçi Hareket Partisi. HDP seçmeni içerisinde verilen destek ise %72.5.

Vatandaş Kudüs meselesi ile ilgili ne düşünüyor?

HALKBANKASI'NA KUMPAS DAVASINA HALK ABD'NİN TAVRINI YANLIŞ BULUYOR!

ABD'de devam Halkbank'a kumpas davasında ise halkın büyük bölümü ABD'nin tavrını politik ve yanlış buluyor. Ankete katılan insanların %78,1'i ABD'de devam eden dava sürecini doğru bulmuyor ve "Amerika bu dava üzerinden Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor" görüşünde birleşiyor.

Ayrıca Kasım ve Aralık ayları kıyaslandığında dava süreci devam ederken halkın bu davayı kumpas olarak görme yönündeki eğiliminin arttığı tespit ediliyor.

AK Parti'ye oy veren seçmenin %96,3'ü ABD'deki davaların amacının Türkiye'yi zora sokmak olduğu yönünde fikir beyan ederken bu görüşe destek MHP tabanında %93,3, CHP tabanında %52'8, MHP tabanında ise %93,3 olarak görülüyor.

Erdoğan: 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum

Erdoğan’a Kudüs teşekkürü

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